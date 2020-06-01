Комитет по правовой политике и госстроительству парламента Азербайджана обсудит два законопроекта
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по прессе и связям с общественностью.
На заседании будут рассмотрены законопроекты о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс и закон «О Судебно-правовом совете».
Оба законопроекта, представленные Президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, будут вынесены на обсуждение в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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