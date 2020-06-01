В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Перу Мартин Вискарра Корнехо направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Перу и от себя лично передаю Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить пожелание дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Сегодня, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, желаю азербайджанскому народу крепкого здоровья, прогресса и благополучия.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас и Ваш народ со 102-й годовщиной независимости Азербайджана и праздником Рамазан. Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией, желаю Вашей стране и Вашему народу солидарности, сопротивления и исцеления.

Очень рад постепенному укреплению отношений между Литвой и Азербайджаном. Наша последняя беседа в формате видеосвязи также показала, что там, где есть заинтересованность, возможно активное двустороннее сотрудничество. Надеюсь, что на запланированном заседании Литовско-Азербайджанской межправительственной комиссии нам представится возможность обсудить развитие экономических связей.

Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом в области информационных технологий, транспорта, мебельной и пищевой промышленности, медицины и образования. Абсолютно убежден, что после устранения охватившей весь мир пандемии у наших народов появится еще больше возможностей для широкого сотрудничества в сфере туризма.

В настоящее время Азербайджан председательствует в Тюркском совете и Движении неприсоединения. По Вашей инициативе в многостороннем формате были успешно проведены саммиты по видеосвязи.

Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом очень важны для Литвы. Завершение переговоров, связанных с соглашением о сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном, явилось бы шагом, способствующим укреплению этих связей. Литва готова поддержать активный диалог Азербайджана с Европейским Союзом и обсуждения стран Восточного партнерства с государствами Европейского Союза.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с национальным праздником.

Прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Премьер-министр Королевства Бахрейн Халифа ибн Салман Аль Халифа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вам мои поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания. Также желаю, чтобы искренние отношения между нашими дружественными странами развивались и дальше", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Тунисской Республики Каис Саид направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Рад от имени народа Туниса и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, успехов на высшем государственном посту, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благополучия.

Пользуясь случаем, выражаю абсолютную уверенность в том, что братские связи и сотрудничество между нашими странами будут продолжать развиваться и укрепляться, открыв новые горизонты в интересах наших народов", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопула направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

От имени народа Греции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.

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Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю развития существующих между нашими странами и народами прекрасных отношений.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному Азербайджану и его народу – устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Республики Союза Мьянма Вин Мьин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Союз Мьянма и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.