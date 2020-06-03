После реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Тертер" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 3 июня была введена в эксплуатацию реконструированная 110/35/6-киловольтная электроподстанция «Тертер».
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о деятельности подстанции.
Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.
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