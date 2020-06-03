В Тертерском районе будет построено здание сельской школы — Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Хорузлу Тертерского района.

Согласно распоряжению, для строительства в селе Хорузлу Тертерского района нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется 2 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.