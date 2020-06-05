Парламент Азербайджана обсудит сегодня четыре вопроса

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоится заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В повестке заседания четыре вопроса - о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией; об исполнении государственного бюджета на 2019 год (в первом чтении); обсуждение законопроекта о поправке в закон «О Судебно-правовом совете» и законопроекта «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс» (в первом чтении).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)