Письма граждан: Господин Президент, мы приветствуем Вашу неустанную работу во имя народа

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Со всех уголков республики, а также из-за рубежа наши граждане пишут о том, что высоко оценивают внимание и заботу главы государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть благодарственных писем.

Учащийся из села Ясабоба Гусарского района Яшар Шахбазов пишет: «Дорогой Президент, прежде всего, желаю Вам и Вашей семье здоровья. Выражаю Вам бесконечную признательность за победу на первом этапе борьбы с коронавирусом. Благодаря принятым Вами превентивным мерам у нас потерь намного меньше, чем в других странах. Мы всегда внимательно прислушиваемся к Вашим поручениям и рекомендациям, соблюдаем их. Во время карантина я провел много времени с матерью, с ней вместе мы подготовили интересные видео «Оставайся дома!». Господин Президент, я всегда смотрю Ваши выступления по телевизору. Очень радуюсь, видя Вас, внимательно слушаю . Моя самая большая мечта – поступить в университет с максимальным баллом. Для этого я усердно работаю. Я – отличник, много времени посвящаю чтению. В будущем хочу стать сотрудником дорожной полиции. Моя мама говорит, что какую бы профессию я ни выбрал, буду чувствовать Вашу заботу. Думаю, она права. Потому что Вы - Президент каждого азербайджанца».

Нармин Исмайлова из британского города Бирмингем : «Уважаемый господин Президент, я, Исмайлова Нармин, учусь в докторантуре в Бирмингемском университете Англии. В связи с пандемией COVID-19, охватившей весь мир, в Англии также был объявлен карантинный режим, который все еще продолжается. Закрытие рабочих мест из-за карантинного режима привело к возникновению материальных затруднений у обучающихся и одновременно работающих за рубежом студентов. Я, как студентка, также столкнулась с такой проблемой. В связи с материальным положением я обратилась в посольство нашей страны в Великобритании. Сотрудники посольства поддерживают регулярную связь со мной с того дня, как узнали о моей ситуации, дают мне просветительские советы, оказывают материальную и моральную поддержку. Я всегда чувствовала помощь нашего государства, и поэтому, уважаемый Президент, выражаю Вам благодарность за поддержку».

Хураман Тагиева из Бинагадинского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря проводимой Вами успешной внутренней и внешней политике наша страна стала одним из государств-лидеров не только в регионе, но и в мировом масштабе. Проводимая Вами работа по повышению уровня жизни и улучшению материального благосостояния нашего народа, принимаемые решения, выделение в период пандемии единовременного пособия безработным гражданам в размере 190 манатов, материальная помощь, меры государственной социальной поддержки очень радуют меня, как и любого гражданина. Вся эта работа осуществляется благодаря Вам и Мехрибан ханым. Предоставление неработающим лицам единовременного пособия в размере 190 манатов обрадовало весь народ. Я тоже получила эту помощь в апреле и мае. Как мать, выражаю Вам признательность. Мы гордимся Вами, господин Президент".

В письме Мамедгасыма Байрамова из села Асрик Джирдахан Товузского района говорится: "Дорогой наш Президент, благодаря Вашей дальновидности мы преодолели первый этап пандемии с малыми потерями и небольшим числом заражений. В этой тяжёлой ситуации наши медицинские работники благодаря Вашей поддержке и заботе достойно выполнили свою работу. В период пандемии Вы были рядом с каждым азербайджанцем. Малообеспеченные семьи, граждане, не имеющие возможности ходить на работу, были обеспечены единовременным пособием в размере 190 манатов и продуктами. Вы всегда заботитесь и о нас, пенсионерах. От себя лично и от имени жителей нашего села выражаю Вам сердечную признательность. Большое спасибо Вам за то, что Вы всегда вместе с народом".

Бейляр Азимов из Наримановского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодняшние достижения нашей независимой республики, повышение ее авторитета на международной арене стали возможными благодаря Вам. При Вашей поддержке предпринимаются специальные шаги по социализации и правильной интеграции нашей молодежи в общество. Подписанные Вами распоряжения служат повышению социального благосостояния наших граждан. В последние месяцы Вы уделяете особое внимание модернизации государственных структур и новым реформам. Назначение на руководящие должности молодых и способных кадров, обладающих также современным мировоззрением, воодушевляет нас. Верим, что избранные и оцененные Вами молодые кадры, которых Вы назначили на должности, оправдают Ваше доверие и будут достойно выполнять свои обязанности. Вера нашей молодежи в Партию "Ени Азербайджан" исходит из политики великого лидера Гейдара Алиева и успешного продолжения Вами этого политического курса. Начало в Азербайджане новой политической эры ещё более укрепляет доверие и веру наших граждан в Вас и государство. Господин Президент, от имени молодежи страны ещё раз выражаю Вам глубокую признательность, желаю успехов в Вашей многосторонней деятельности".

Инвалид Чернобыля II группы Махир Кязымов из села Алиягублу Шамкирского района пишет: "Наш многоуважаемый Президент, Вы - достойный воспитанник политической школы общенационального лидера Гейдара Алиева, глава государства, пользующийся богатым опытом государственности великого лидера. Благодаря Вам Азербайджан вошёл в число влиятельных и сильных стран мира, завоевал высокий авторитет на международной арене, повысилось социальное благосостояние населения. Вы защищаете наш народ от коронавируса, стремитесь к тому, чтобы граждане Азербайджана были здоровыми и жили счастливо. За все это азербайджанский народ всегда с Вами. Господин Президент, я и члены моей семьи желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Гахраман Алекберов из Ясамальского района Баку пишет: "Дорогой и уважаемый наш Президент, существование Азербайджанской Республики связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, а ее современный уровень развития - с Вашим именем. Созидательная работа и благоустройство, проводимые благодаря Вам в наших городах, районах, во всех регионах, неоспоримы. Сегодня мы переживаем такой период, когда противостоим, с одной стороны, Армении, а с другой - лицам, сбежавшим в зарубежные страны и проводящим там провокационные кампании против нашей страны, в то же время боремся с невидимым врагом - коронавирусом. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!", обращение Мехрибан ханым как дочери, матери и бабушки мобилизовали весь народ на эту борьбу. Верим, что мы победим в этой борьбе. Вы всегда были опорой для азербайджанского народа. Во время стихийных бедствий Вы также находились рядом с жителями и оказывали им помощь. А сколько больных благодаря помощи Мехрибан ханым прошли лечение в нашей стране и за рубежом, вернулись к своим семьям! Все эти дела невозможно перечислить. Да хранит Всевышний Вас и Мехрибан ханым, Вашу семью и близких!".

Малахат Тагиева из Агджабединского района: "Уважаемый господин Президент, охватившая весь мир пандемия COVID-19, к сожалению, не обошла стороной и Азербайджан. Однако осуществляемые под Вашим руководством последовательные и эффективные меры позволили свести к минимуму риск заражения граждан страны этим опасным вирусом. Эпидемия коронавируса повлияла на экономику, финансовую систему всех государств мира, в том числе и нашей страны. Принимаемые в нашей стране превентивные меры создают условия для того, чтобы и экономика, и финансовая система преодолели эту ситуацию без кризиса. В то время, когда крупные государства мира оказались беспомощными перед пандемией, благодаря предпринимаемым под Вашим руководством решительным шагам сегодня мы живем в спокойных, комфортных условиях.

Уважаемый господин Президент, Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" сегодня превратился в лозунг солидарности нашего народа. Каждый гражданин, проявляя солидарность с Вашими благородными делами, демонстрирует единство народа и власти, прилагает все усилия во имя избавления нашей страны от этой глобальной катастрофы, а также улучшения социального благосостояния граждан. Выражаю Вам глубокую признательность за политику, проводимую во имя спокойной жизни и здоровья населения страны, за то, что Вы, принимая решения, в первую очередь, думаете о благосостоянии народа".

Геюш Нагиев из села Эйвазлылар Геранбойского района: «Уважаемый господин Президент, мы гордимся тем, что у нас такой глава государства, как Вы. Как достойный продолжатель дела великого лидера Гейдара Алиева, Вы в трудные для нашего народа времена всегда находили выход и вели его за собой. Я - ветеран войны, отец двух студентов - поддерживаю меры, принимаемые Вами в нашей стране против пандемии коронавируса. Открытие Вами в марте этого года Геранбойской городской центральной больницы - большой шаг, предпринятый в период коронавируса. Считаю своим долгом поблагодарить Вас за дезинфекцию, проводимую в нашей стране во время пандемии, единовременную помощь малообеспеченным лицам, помощь, студентам из социально уязвимых семей. Десятки онлайн-занятий, проводимых для того, чтобы учащиеся не отставали от учебы, полная выплата зарплаты учителей во время пандемии – наглядный пример Вашей прогрессивной политики. За все это народ благодарен Вам».

Гаратель Гараева из села Арыгыран Гядабейского района: «Дорогой наш Президент Ильхам Алиев, большое спасибо за созидательную работу, которую Вы проводите в период охватившего мир кризиса во всех регионах нашего родного Азербайджана, в том числе в Гядабее и селе Арыгыран. Линии электропередачи в нашем селе были проложены в 1965 году. Проблемы с электроснабжением доставляли дискомфорт. Стоило подуть ветру, как отключался свет. В нашем селе была также проблема с топливом. Господин Президент, сейчас система электроснабжения в селах Арыгыран и Эйриванг реконструируется. В наше село проводится газовая линия, о чем мы даже не мечтали. Это нас очень радует. Мы признательны Вам и Мехрибан ханым за Ваши внимание и заботу от нас, жителях. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш Азербайджан!»

Аскер Гафаров из города Лянкяран: «Многоуважаемый Президент, мы приветствуем Вашу неустанную работу во имя нашего народа, государства. Вы действительно стараетесь для народа. От всего сердца поддерживаем все Ваши усилия на этом пути. И Вы, и Мехрибан ханым хотите, чтобы наш народ жил хорошо и счастливо. Повсюду есть свет, газ. Прокладываются водные линии, дороги, обращения граждан выслушиваются и решаются, открываются рабочие места, своевременно выплачиваются зарплаты и пособия, оказывается помощь нуждающимся. Господин Президент, на днях улица, на которой мы живем, была на высоком уровне благоустроена и заасфальтирована. Сейчас наша улица очень аккуратная, чистая. Все это является показателем Вашей гуманности и человеколюбия Мехрибан ханым. Мы гордимся Вами. Хорошо, что Вы есть. Мы доверяем Вам, да хранит Вас Аллах! Большое спасибо!».