Руководство т.н. "Нацсовета" в полной мере продемонстрировало свою антинациональную сущность - замглавы партии

БАКУ /Trend/ - В ходе видеоконференции так называемого "Национального совета" Гюльтекин Гаджибейли и Джамиль Гасанли радовались и поздравляли друг друга по поводу снижения цены на азербайджанскую нефть на мировом рынке до 14 долларов. Это еще раз продемонстрировало их истинную сущность.

Об этом во вторник сказалTrend заместитель председателя Партии Народного фронта целостного Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, в целом это не стало неожиданностью, так как эти люди не раз озвучивали заявления, далекие от нравственности: "Гюльтекин Гаджибейли стоит во главе продажных элементов, которые ради своих личных амбиций готовы на все. Джамиль Гасанли называет себя "интеллигентом". Как интеллигент может оскорблять руководителей более 40 партий страны? Он в самой тяжелой форме оскорбил людей, которые сели за стол с представителями правительства для обсуждения политической повестки страны. Знаете, почему они радуются снижению цен на нефть? Они думают, что это повлечет социальные недовольства, что сыграет им на руку. Они не осознают, что народ хорошо понимает, кем являются подобные люди. Порядка 70 процентов бюджета Азербайджана формируется за счет нефтяных доходов. Ежегодно из бюджета выделяются средства для миллионов людей - на зарплаты учителям, медработникам, военнослужащим и т.д., социальные пособия для пенсионеров, инвалидов и других лиц. Как же можно радоваться ухудшению положения миллионов людей, своего народа?" - задается вопросом Ордуханлы.

Ордуханлы подчеркнул, что руководство т.н. "Нацсовета" в полной мере продемонстрировало свое антинациональную сущность: "Они вновь показали, что чем хуже Азербайджану, нашему народу, тем лучше им самим".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)