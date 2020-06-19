Роль азербайджано-туркменских отношений в процессе интеграции Тюркского Совета

БАКУ/Trend/ - Хотя после распада Советского союза в отношениях между двумя странами были разногласия по некоторым вопросам, за последние пять лет отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на уровень стратегического партнерства. Основные направления двустороннего сотрудничества - это транспортно-транзитная и логистическая отрасли, а также транспортировка энергетических ресурсов. В связи с тем, что кратчайший путь, соединяющий Кавказ и Центральную Азию, проходит через каспийское побережье этих стран, Азербайджан и Туркменистан являются значимыми участниками таких трансконтинентальных транспортных коридоров как TRACECA, Lapis Lazuli, "Каспийское море - Черное море", Восток - Запад.

Контракты, заключенные Туркменистаном и Азербайджаном за последние пять лет, а также открытый в 2018 году Алятский международный торговый морской порт и Международный морской порт Туркменбашы способствовали значительному росту товарооборота между двумя странами, а также заметно сократилось время транспортировки продукции. Выгодное географическое расположение Азербайджана сделало страну окном в Европу для Туркменистана. Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс (БТК) обрела важную значимость для транспортировки товаров из Туркменистана в Турцию и Европу, а также в обратном направлении. Это, в частности, создало условия для осуществления грузоперевозок таких стран-членов Тюркского Совета, как Узбекистан и Кыргызстан, которые в основном являются экспортерами энергоресурсов и сырья, что в свою очередь служит расширению перспектив развития Тюркского Совета. Так, БТК сократила сроки доставки товаров с одного конца Евразии на другой до 15 дней, благодаря чему транспортировка воды осуществляется в два раза быстрее и выгоднее, чем воздушным транспортом.

Заработавший в 2018 году международный маршрут Lapis Lazuli, проходя через Туркменистан, Азербайджан и Грузию, позволяет осуществлять грузоперевозки из Афганистана в Турцию и обратно. Несмотря на то, что Туркменистан и Азербайджан не имею выхода к мировому океану, данный маршрут повышает стратегическую значимость географического расположения этих стран. Присоединение маршрута Lapis Lazuli к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, повышая экспортный потенциал стран, через который проходит маршрут, сводят транспортные затраты к минимуму.

Конвенция в связи с правовым статусом Каспийского моря, принятая в 2018 году, повысила международный интерес к богатому нефтегазовыми ресурсами Каспийскому региону, и создало новые перспективы для его интеграции в межрегиональное экономическое пространство.

Очередной вопрос, стоящий на повестке обеих стран, заключается в транспортировке туркменского газа на европейские рынки посредством Южного газового коридора, важным участником которого является и Азербайджан. Для этого планируется реализация проекта Транскаспийского газопровода, в рамках которого по дну Каспия будет проведен 300-километровый газопровод. Данный проект крайне заманчив с точки зрения диверсификации экспорта крупных энергоресурсов Туркменистана. Инфраструктура Азербайджана в этом плане является ключевой. Благодаря этому Туркменистан, который в основном зависит от китайского рынка (приблизительно 80 процентов) может открыться для других потенциальных энергопотребителей. В случае реализации Транскаспийского газопровода, Азербайджан и Туркменистан смогут удовлетворять порядка 7-10 процентов (450-500 млрд. кубометров газа) годовой потребности Европы в природном газе, что еще больше укрепит отношения двух стран.

Другим актуальным вопросом является совместная укладка оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном, а также совместная деятельность по ее использованию и управлению. Так, реализуемый в рамках программы Azerbaijan Digital Hub проект служит оптимизации интернет-коммуникационных связей между Европой и Азией (Цифровой Шелковый путь). Реализовав проект, Азербайджан намерен стать не только транспортным и энергетическим хабом Европой и Азией, но и цифровым. Проект имеет большой потенциал с экономической точки зрения, и если Азербайджан сможет привлечь инвестиции для его реализации, это будет выгодно и для отрасли ИКТ других стран Тюркского Совета.

Все отмеченные транспортные проекты повысят дивиденды, которую Азербайджан и Туркменистан могут получить от ненефтяного сектора, а также создадут нашим странам имидж надежного партнера в регионе.

Совместное участие в вышеуказанных проектах, а также сети железных дорог Казахстан - Туркменистан - Иран и Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман, создает новые транзитные возможности для Азербайджана и Туркменистана. Это в свою очередь, повышая транзитные возможности и стран-членов Тюркского Совета, которые находятся между Востоком и Западом, сулит им новые дивиденды в экономической, политической, транспортно-транзитной и цифровой отраслях. Таким образом, возможное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в различных сферах усиливает роль Тюркского совета на международной арене.

Эльмар Юсифли