Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (версия 2)

(Изменен заголовок, первая версия в 10:25)

БАКУ/Trend/ - Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламента).

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Гафарова отметила, что за время внеочередной сессии было проведено 8 заседаний, принято 35 законопроектов.

Напомним, что сегодня состоялось внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В повестке заседания обсуждались законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), в законы «О нотариате» (третье чтение), «О социальном страховании» (третье чтение), «О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве» (третье чтение), «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» (третье чтение), «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение) и «О грантах» (третье чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)