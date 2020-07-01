Арзу Нагиев: Милли Меджлис достиг своих целей в период весенней сессии

БАКУ /Trend/ - Весенняя сессия Милли Меджлиса VI созыва и внеочередная сессия завершили свою работу. За время своей работы парламента VI созыва были предприняты важнейшие шаги, приняты многие законы и решения в направлении всесторонних реформ, проводимых в стране, дальнейшего укрепления правовой базы созидательных работ.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что также большая работа была проделана в сфере развития международных связей: «Учитывая пандемический период, было проведено много встреч с зарубежными коллегами в формате видеоконференции. Можно уверенно сказать, что работа весенней сессии и внеочередной сессии Милли Меджлиса положительно скажется на деятельности будущих сессий. За это время в азербайджанском парламенте были подготовлены многочисленные законопроекты, соответствующие современным стандартам, проведена существенная работа по дальнейшему совершенствованию законотворческой и законодательной сессии».

Нагиев также отметил среди важных факторов условия, созданные руководством парламента для структурных изменений в Милли Меджлисе, создания новых отделов, организации работы депутатов в новых структурах, обеспечения медицинской безопасности депутатов в условиях карантина, тестирования депутатов на наличие коронавируса, в том числе, организации онлайн-встреч парламентариев со своими избирателями. «Работа в Милли Меджлисе была перестроена, и в этом большая заслуга спикера парламента Сахибы Гафаровой. Большую и важную работу провели главы парламентских комитетов и депутаты. Несмотря на период пандемии, осуществление структурных изменений, преобразования, проводимые в законодательной сфере в продолжение политических и экономических реформ государства, достигли своей цели за время весенней сессии парламента», - сказал Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)