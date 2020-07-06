Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО)

Политика 6 июля 2020 17:28 (UTC+04:00)
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группа офицеров Главного управления по личному составу во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Керимом Велиевым проверила уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава передовых подразделений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встреч с различными категориями военнослужащих заместитель министра, доведя до их внимания требования об усилении идеологической работы, выдвинутые в недавних выступлениях Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, обсудил с личным составом вопросы боевой, морально-психологической и физической подготовки, а также воинскую дисциплину.
Отметив, что в результате успешного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, боеспособность нашей армии, патриотический дух и уровень морально-психологической подготовки личного состава значительно возросли, заместитель министра подчеркнул важность усиления идеологической работы.
Личному составу вновь напомнили о важности углубленного изучения вооружения, военной техники и других боевых средств, качественного проведения теоретических и практических занятий по общественно-политической подготовке, усиления воспитательной работы, проводимой как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, укрепления дружеской атмосферы среди военнослужащих, поощрения инициативности, уделения особого внимания состоянию здоровья личного состава, а также о других указаниях министра обороны.
В ходе встреч до сведения личного состава также были доведены указания министра обороны по дальнейшему повышению уровня интенсивной боевой подготовки, проведению учений и тренировок в дневное и ночное время, строгому соблюдению распорядка дня и требований боевого дежурства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Image
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Image
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Image
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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