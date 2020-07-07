Арзу Нагиев: Армянская власть состоит из преступников, воров и взяточников (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Армении господствует режим диктатуры. Армянская власть состоит из преступников, воров и взяточников.
Об этом в интервью "Real TV" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, сообщает во вторник Trend.
Нагиев отметил, что к сожалению, международные организации никак не реагируют на сформировавшийся в Армении режим диктатуры.
Ниже Trend представляет видеозапись интервью:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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