Арзу Нагиев: Армянская власть состоит из преступников, воров и взяточников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Армении господствует режим диктатуры. Армянская власть состоит из преступников, воров и взяточников.

Об этом в интервью "Real TV" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, сообщает во вторник Trend.

Нагиев отметил, что к сожалению, международные организации никак не реагируют на сформировавшийся в Армении режим диктатуры.

Ниже Trend представляет видеозапись интервью:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)