По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль

БАКУ / Trend/ - По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заведующего реанимационным отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Джавида Пашаева взято под особый контроль.

Об этом сказал заведующий отделом TƏBİB Шукюр Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что на данный момент состояние Джавида Пашаева стабильное: «Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла его состояние и лечение под особый контроль. Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров по поручению Мехрибан Алиевой несколько раз в день справляется о его самочувствии. Час тому назад я был у Джавида Пашаева. Он свободно дышит, его самочувствие день ото дня улучшается. На данный момент он не подключен ни к одному аппарату».