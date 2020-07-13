Афет Гасанова: Проведение 31-й спецсессии Генассамблеи ООН по инициативе Президента Ильхама Алиева является историческим событием

БАКУ /Trend/ - Поддержка более чем 130 странами инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVİD-19, еще один показатель большого доверия и уважения, проявляемого на международной арене к Азербайджану и глобальных лидерских качеств главы нашего государства.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что с первого дня Азербайджан проводит активную борьбу с пандемией коронавируса не только на местном и региональном уровнях, но и в глобальном масштабе.

Депутат сказала, что сегодня в мире подчеркивается важность совместной эффективной борьбы с коронавирусом, на основе глобальной солидарности: «Взяв с первого дня за основу именно этот принцип, Президент Ильхам Алиев предпринимает серьезные шаги по обеспечению глобальной солидарности, выступает с важными инициативами. Выдвигая на передний план важность совместных усилий в борьбе с пандемией, Президент Ильхам Алиев первым выступил с инициативой проведения в апреле чрезвычайного Саммита на уровне глав государств и правительств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), на котором были достигнуты важные результаты.

Вслед за этим, по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, являющейся второй организацией на международной арене и объединяющей в себе 120 стран, состоялся онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный пандемии COVİD-19. Оба мероприятия стали важным шагом по укреплению солидарности и сотрудничества стран мира в борьбе с глобальной угрозой. Не останавливаясь на этом, для укрепления глобальной солидарности, Президент Азербайджана выступил с инициативой проведения специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которую поддержало большинство мировых государств».

Афет Гасанова напомнила, что в истории ООН было проведено 30 специальных сессий, и эта, 31-я сессия, проводится именно по инициативе Президента Ильхама Алиева: «Это очень важное историческое событие, вызывающее чувство гордости. Это событие увековечит имя Азербайджана в истории ООН».

Депутат добавила, что в период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную помощь многим странам: «В рамках борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам, а также сделал добровольные пожертвования в ВОЗ. Все это, являясь важным вкладом, вносимым Азербайджаном в в международную солидарность и безопасность, служит и укреплению позиции страны на международной арене».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)