Президент Ильхам Алиев: Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ

Политика 13 июля 2020 15:40 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ

БАКУ /Trend/ - Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

"Вчера днем Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на государственной границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления нашим военнослужащим, получившим ранения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ.

"Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю. Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается. Вчера я связался со всеми соответствующими структурами, командующими. Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты.

"С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села. Эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти. Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы. Это еще раз подтвердили сокрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью. Мы отомстили за наших погибших военнослужащих,их кровь не оставалась и не останется на земле", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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