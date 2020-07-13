БАКУ /Trend/ - Распоясавшись от безнаказанности, Армения совершает все новые военные преступления - Айдын Сафиханлы.

Об этом в понедельник сказал Trend руководитель Аппарата Омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

Он напомнил, что с целью захвата азербайджанских позиций, начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В ходе боев по пресечению вражеской атаки стали шехидами и были ранены военнослужащие армии Азербайджана.

Сафиханлы добавил, что по сей день в результате военных преступлений вооруженных сил Армении грубо нарушаются требования международных соглашений в области прав человека, в том числе требования Женевской конвенции.

"Хотя нормы и принципы международного права и Устав ООН являются основой для урегулирования международных конфликтов, игнорируя это, Армения оккупировала территорию другого суверенного государства и продолжает осуществлять оккупационную политику.

Согласно статье 51 Устава ООН, агрессия в отношении члена ООН должна быть немедленно и решительно пресечена Совбезом ООН. Коэффициент эффективности деятельности Минской группы ОБСЕ, которая взяла на себя миссию посредничества в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, также равен нулю.

Что же должен предпринимать Азербайджан, когда Армения продолжает агрессивную политику, нарушает права и свободы граждан Азербайджана, закрепленные в международных документах, когда международная общественность и сопредседатели взявшей на себя миссию посредничества в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта МГ ОБСЕ никак не реагируют на вышеуказанные противоправные действия Армении?

Естественно, воспользовавшись своим правом защищаться от агрессии в соответствии с уставом ООН, Азербайджан должен предпринимать необходимые шаги для обеспечения безопасности гражданского населения в рамках признанных на международном уровне границ. Предотвращая провокации и пресекая преступную деятельность Армении, Азербайджан должен дать агрессору достойный ответ.

Как и во время апрельских сражений, в боях, которые начались с полудня 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском направлении, Азербайджан, воспользовавшись своим правом защищаться от агрессии, достойно наказывает оккупанта. Это право Азербайджана", - сказал Сафиханлы.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)