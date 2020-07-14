ОДКБ призвала Ереван и Баку к немедленному прекращению огня

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступила с заявлением, в котором призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня, сообщает Trend со ссылкой на mk.ru.

В Секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность обострением ситуации между двумя странами.

"Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств", - отмечается в заявлении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.