Азербайджан может пересмотреть двусторонние отношения с Сербией и Грузией – депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может пересмотреть двусторонние отношения с Сербией и Грузией.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью сайту yap.org.az сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямаледдин Гафаров, комментируя информацию о поставках Сербией боеприпасов Армении через территорию Грузии за несколько дней до атаки вооруженных сил Армении и в разгар боевых действий в направлении Товузского района Азербайджана.

"Мы ожидали, что Сербия и Грузия однозначно осудят провокацию Армении на границе в Товузском направлении, но информация, подкрепленная убедительными фактами, о том, что они тайно, опосредованно оказали поддержку нашим бесчестным соседям, потрясла меня, как и всех наших соотечественников", - сказал он.

По его словам, если информация о том, что накануне событий 12-14 июля из России через территорию Грузии в Армению автомобилями "КамАЗ" были поставлены вооружение сербского производства, в том числе минометы и пусковые установки "Град", найдет свое подтверждение, это может стать причиной серьезной политической полемике между нашими странами.

" И Грузия, и Сербия являются странами, которых Азербайджан считает дружественными, близкими партнерами. Тот факт, что эти страны совершили такой необдуманный шаг вызывает серьезные вопросы. Азербайджан два месяца назад отправил Сербии гуманитарную помощь в рамках поддержки борьбы с пандемией коронавируса. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич оценила это как свидетельство азербайджано-сербской дружбы, и даже особо подчеркнула, что Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Сербии после наводнения 2014 года. С другой стороны, Азербайджан не признает независимость Косово, и неоднократно заявлял о своей поддержке территориальной целостности Сербии. Азербайджан вложил в дорожную инфраструктуру Сербии на крайне выгодных для нее условиях свыше 300 миллионов долларов. Между Азербайджаном и Сербией налажено стратегическое партнерство, и в связи с этим на уровне глав государств двух стран в 2013 году была подписана декларация о дружбе и стратегическом партнерстве, а в 2018 году - план совместных действий по стратегическому партнерству. В этих документах закреплено, что сербская сторона является сторонником урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе с резолюциями Совбеза ООН и постановлениями ОБСЕ в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. В ответ на это мы получили упомянутые действия, что порождает множество вопросов", - сказал Гафаров.

Депутат отметил, что еще большее недоумение вызывает аналогичный шаг Грузии. Как известно, несколько лет назад эта страна наложила запрет на транзит через свою территорию военных грузов для Армении.

"Но если грузинское правительство запрещает перевозить военные грузы в Армению через территорию своей страны, то почему в отношении вооружения, отправленного Сербией, этот запрет не был применен? Позиция, продемонстрированная грузинскими властями в связи с последним инцидентом между Арменией и Азербайджаном, является крайне опасной и вызывающей недоумение. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всегда придавал большое значение стратегическому сотрудничеству с Азербайджаном и признавал, что если бы не экономическая помощь Азербайджана после войны с Россией в 2008 году, его страна пришла в упадок. Если участие Грузии в провокации против Азербайджана будет доказано, то в связи с этим свою позицию следует выразить не только Азербайджану, но и Турции и государствам-участникам реализуемых в регионе энергетических проектов. Вероломная политика грузинских властей должна быть разоблачена", - отметил Кямаледдин Гафаров.

Депутат особо подчеркнул, что крайне важно серьезно и детально изучить этот вопрос. Поскольку провокация может нести двойной или даже тройной характер, она может быть совершена целенаправленно, чтобы вызвать напряженность в азербайджано-грузинских отношениях.

"Жесткая реакция официального Тбилиси на материалы, опубликованные в азербайджанских медиа, попытка "валить с больной головы на здоровую" еще больше усиливает вероятность такого заключения. Согласно полученным данным, а ответ на эти обвинения официальному Тбилиси были направлены фотографии автомобильной колонны, перевозящей вооружение на территории Грузии, и другие убедительные факты", - подчеркнул Гафаров.

Он добавил, что в отличие от Грузии Сербия намерена объективно, детально изучить этот международный инцидент, и проинформировала об этом соответствующие структуры Азербайджана.

"Для того, чтобы стороны изложили свою позицию предоставлено достаточно времени. Если Сербия и Грузия не признают своей ошибки в отношении Азербайджана, не гарантируют, что такого больше не повторится, двусторонние отношения с этими странами могут быть пересмотрены", - сказал Кямаледдин Гафаров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)