Депутат Кёнуль Нуруллаева: Активизация армянских радикалов чревата опасными прецедентами

БАКУ /Trend/ - Агрессия армянских провокационных сил против дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и наших соотечественников обуславливает борьбу на международном уровне с политикой оккупации и терроризмом армян. Фактически, это продолжение провокации, совершенной армянскими вооруженными подразделениями в Товузском направлении азербайджано-армянской границы 12 июля.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кёнуль Нуруллаева.

По ее словам, Армения, которая в ходе военных столкновений получила сокрушительные ответные удары со стороны ВС Азербайджана, оставаясь верной своей террористической сущности, немедленно направила свою агрессию против гражданского населения.

"Среди гражданских лиц один человек погиб в результате обстрела армянских подразделений. Впоследствии были совершены разрушительные и провокационные нападения на наши дипломатические миссии, а также на мирные митинги, организованные азербайджанской диаспорой. Интересно, что эти нападения и подрывная деятельность происходят на территории стран, которые считаются средоточием прав человека и демократии — Бельгии, Франции, Германии, США и других. Фактически, мир снова видит проявление вандализма и оккупантской сущности Армении. В этом случае необходимо вспомнить мрачную и кровавую историю армянского террора. Общеизвестный факт, что в 1970-1980 годах армянские террористические организации во главе с АСАЛА и Дашнакцутюн совершили более 235 террористических актов в 22 странах, в результате которых были убиты 24 турецких дипломата. Долгие годы как государственной политикой в Армении является политика террора, а террористы - национальные герои, и это серьезная угроза для всего региона. МИД Азербайджана не исключает вероятности того, что армянские провокаторы будут пытаться усилить напряженность и привлекут свои террористические организации к насильственным акциям. По этой причине официальный Баку принял превентивные меры и разослал инструкции дипломатам. Разумеется, в этом деле самое важное — обеспечить безопасность наших соотечественников, включая дипломатов. Согласно международным конвенциям, фактически ответственность за безопасность лежит исключительно на властях стран, где произошли инциденты. То есть акты вандализм и террористические деяния армян в обязательном порядке должны быть решительно осуждены западными странами, где произошли инциденты, факты насилия в отношении наших соотечественников должны быть серьезно расследованы правоохранительными органами этих стран, должны быть приняты конкретные меры. Только в этом случае можно предотвратить армянские провокации, хотя бы частично. В противном случае безнаказанность может привести к очень опасным прецедентам с дальнейшей активизацией армянских радикальных групп", - сказала Кёнуль Нуруллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)