Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол

БАКУ /Trend/ - Военная авантюра Армении против Азербайджана за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна.

Об этом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде сказал в видеообращении на мероприятии «Евразия: энергетика и культура» в рамках нынешнего выпуска «Победители и побежденные в новых балансах в Средиземном море» на XVII конференции, посвященной взглядам на мировую экономику и геополитику, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии.

Конференция традиционно организована известным итальянским «мозговым центром" "Nodo di Gordio" и исследовательским центром "Vox Populi".