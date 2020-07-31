В небе Нью-Йорка реяла надпись "Карабах — это Азербайджан!" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В небо над Нью-Йорком взлетел самолет с транспарантом, на котором было написано "Stop Armenian Occupation, Karabakh is Azerbaijan!". (Прекратить армянскую оккупацию, Карабах - это Азербайджан!).

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в ходе акции, которая была организована азербайджанской общиной, самолет поднялся воздух с Манхэттена. В течение трех часом самолет с транспарантом кружил над Нью-Йорком, и пролетел над важными государственными организациями, такими известными бизнес-центрами как Empire State Building, Manhattan Business Center, а также жилыми кварталами. Транспарант, реющий в небе над крупнейшим городом США, вызвал живой интерес у местного населения.

Соотечественники собрались в парке Liberty в Нью-Джерси, откуда хорошо всего можно было увидеть самолет. С азербайджанским триколором в руках, скандируя патриотические лозунги, наши соотечественники наблюдали за этим событием под аплодисменты сторонних зрителей.

Организатор проекта Эльмар Байрамов сказал, что армяне попытались помешать реализации этого проекта. Они в течение двух недель оказывали давление на компанию Airads, специализирующуюся в сфере воздушной рекламы, и даже попытались перекупить заказ. Однако все их попытки не принесли успеха.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)