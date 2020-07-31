Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть

БАКУ/Trend/ - Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

«В последние годы проделана большая работа в области как реализации инфраструктурных проектов в городе Шеки, так и реставрации его исторических памятников. Приехав сюда, я еще раз ознакомился с проделанной работой. Вижу, что большинство инфраструктурных проектов здесь реализовано, уровень газификации достиг примерно 80 процентов, обеспечение электроэнергией нормальное. В свое время мы построили в Шеки электростанцию модульного типа. Обновляется дорожное хозяйство. И сельские дороги, и дорога Шеки-Гах-Балакен сегодня отвечают самым высоким стандартам. Я дам указание учесть в государственной программе также реконструкцию дороги Шеки-Огуз, чтобы и эта работа в скором времени была выполнена», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев добавил, что реализуются туристические проекты.

«Построены многочисленные отели. Конечно, туризм не может развиваться без инфраструктуры. Напротив этой больницы модульного типа построены прекрасная центральная городская больница, Олимпийский центр, центр ASAN xidmət и другие объекты. Конечно, включение в прошлом году центра города вместе с Дворцом шекинских ханов в Список мирового наследия ЮНЕСКО является историческим событием. Это – очередная большая победа Азербайджана. Девичья башня, Ичеришехер, Гобустан и Шеки – это неслучайно. Конечно, упомянутые вами факторы сыграли решающую роль. Но параллельно в результате представления Шеки миру и увеличения числа приезжающих сюда туристов город лучше узнали во всем мире. Экспертная комиссия, конечно, учла все эти факторы. Шеки действительно достоин включения в Список мирового наследия. Это – наша очередная большая победа, победа всего азербайджанского народа. Поэтому и дальше будут предприниматься все необходимые шаги. Я знаю, что одна из проблем связана с построенной в 1925 году городской школой номер 7. Будет издано Распоряжение, касающееся реконструкции этой школы, прокладки дороги и других вопросов. То есть, перечислить всю проделанную работу невозможно. Главное, что мы подходим к этому планомерно – социальная инфраструктура, школы, сельское хозяйство, промышленный потенциал и, конечно, развитие туризма. Больше всего от пандемии пострадал сектор туризма. У нас было прекрасное развитие в этой сфере. В прошлом году нашу страну посетили более 3 миллионов туристов. Одни только туристы израсходовали в нашей стране примерно 2 миллиарда долларов, это принесло пользу десяткам тысяч людей, работающих в секторе туризма. В этом году мы ждали 3,5 миллиона туристов. Но в настоящее время туризм, как и повсюду, находится, можно сказать, на нулевом уровне. Поэтому необходимо отдать преимущество внутреннему туризму, так как никто не знает, когда завершится пандемия. После ее окончания восстановление сектора туризма потребует определенного времени, потому что теперь люди будут опасаться поездок. Поэтому, учитывая то, что определенный процент развития Шеки связан с туризмом, мы, конечно, учтем этот фактор. Однако можете быть уверены в том, что развитие города Шеки и Шекинского района и впредь будет находиться в центре внимания, вопросы, беспокоящие людей, найдут решение. Один из них – проект питьевой воды. К сожалению, этот проект слишком затянулся, он давно должен был завершиться. Как мне сообщили, реализовано 55 процентов проекта. Надеюсь, что в ближайшем будущем он полностью завершится. Как вам известно, этот проект финансируется международными финансовыми структурами, и одна из причин задержки именно в этом, так как переговоры заняли много времени. Но знаю, что это очень важный проект, и, как я уже отметил, значительная часть его реализована, на реализацию остальной части также будут выделены необходимые средства», - сказал он.

Глава государств выразил уверенность, что все остальные вопросы будут успешно решены, потому что у нашей страны прекрасные перспективы.

«Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть. В этой тяжелой ситуации мы выделяем крупные средства на борьбу с пандемией. Как я уже сказал, в государственный бюджет должны быть внесены дополнения, необходимо провести корректировку. Будут привлечены дополнительные расходы, чтобы люди жили лучше, чтобы наша страна наращивала свою мощь и еще больше развивалась», - сказал он.