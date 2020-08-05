Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии

Политика 5 августа 2020 15:15 (UTC+04:00)
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии

БАКУ /Trend/ - Масштабные реформы, инициированные Президентом Азербайджана и направленные на формирование новой политической среды, напрямую служат укреплению гражданского общества, устранению противоречий между правящей и оппозиционными партиями.

Как сообщает в среду Trend, в в рамках этой работы заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев встретился с руководителями 45 политических партий, а также с известными общественными и политическими активистами. Очередная встреча было проведена с председателем Партии демократических реформ Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса (парламент) Асимом Моллазаде. На встрече были обсуждены армянская агрессия, солидарность власти и оппозиции, единство азербайджанцев мира, экономические и социальные меры, принятые во время пандемии, целенаправленная работа по предотвращению коррупции, законопроект «О политических партиях», совершенствование деятельности политических партий, а также совершенствование в вопросах их финансовой отчетности перед Центральной избирательной комиссией.

Оценив провокацию 12 июля как очередной акт вандализма армянской стороны, Адалят Велиев подчеркнул, что армянскими вооруженными силами нарушены фундаментальные принципы международного права, продемонстрировав, что говорит об отсутствии для них разницы между мирным населением и военнослужащими, между гражданскими и военными объектами, Отметив, что в результате армянского артобстрела повреждены жилые дома в селах.

Завотделом Администрации Президента сообщил, что текущая ситуация находится под личным контролем главы государства, и для оценки и ликвидации нанесенного ущерба 20 июля подписано соответствующее распоряжение. Велиев отметил, что адекватный отпор, данный армянской стороне, воодушевил общественность, и по призыву Президента Азербайджана в течение недели свыше 50 тысяч молодых людей добровольно обратились для прохождения службы в рядах армии, хотя армия Азербайджана полностью укомплектована, и на сегодня нет необходимости в дополнительной живой силе.

Акцентировав внимание на рост влияния Азербайджана на международной арене, Адалят Велиев подчеркнул, что Азербайджан открыто поддержали несколько организаций, в том числе Движение неприсоединения, к котором 120 стран-членов, Организация исламского сотрудничества - 57 членов, Совет сотрудничества Тюркоязычных государств в составе пяти стран. Однако четыре из шести членов ОДКБ, к которой попав в безвыходное положение обратилась Армения, посредством принятых заявлений в вышеперечисленных организациях выразили солидарность с Азербайджаном.

Подчеркнув особую значимость олицетворяющих национальную солидарность заявлений 47 политических партий по поводу последней военной провокацией Армении, Моллазаде сообщил, что абсолютное большинство политических партий Азербайджана решительно поддерживают политику глав государства в относительно восстановления территориальной целостности страны и обеспечения безопасности населения, а также пресечения какой-либо провокации армян.

По словам председателя партии, признание Конгрессом США территориальной целостности Азербайджана, а также факта оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении стало сокрушающим ударом по армянскому лобби. В ходе встречи также была подчеркнута значимость мер, принятых государством в направлении пресечения распространения коронавирусной инфекции, а также акцентировано внимание на том, что для неотложной реализации социальных проектов в период пандемии, обеспечения экономической стабильности и решения проблем в связи с занятостью выделено свыше 3,5 миллиарда манатов.

В заключение вновь была подчеркнута значимость объединения всех сил в борьбе против Армении во имя национальных интересов как внутри страны, так и за рубежом, а также были крайне позитивно оценены акции, проведенные азербайджанцами в различных уголках мира.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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