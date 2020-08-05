Азербайджан окажет Ливану финансовую помощь

Политика 5 августа 2020 20:34 (UTC+04:00)
Азербайджан окажет Ливану финансовую помощь

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Ливану.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, учитывая потребность Ливана в гуманитарной помощи для ликвидации последствий случившейся трагедии, в целях оказания этой стране финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда министерству иностранных дел Азербайджана выделяются средства в размере манатного эквивалента одного миллиона долларов США.

Министерству финансов поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке.

Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Напомним, что мощный взрыв в столице Ливана Бейруте привел к многочисленным человеческим жертвам и серьезным разрушениям.

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