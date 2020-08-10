МИД Турции: Армения является основным препятствием на пути к установлению мира в регионе

БАКУ /Trend/ - Армения является основным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в заявлении МИД Турции.

"Армения, которая в течение многих лет продолжает незаконную оккупацию азербайджанских территорий, является основным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе. Пришло время властям Армении отказаться от своей агрессивной националистической политики и образумиться", - отметили в МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.