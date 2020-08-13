Закир Гасанов: При поддержке ВС Турции Азербайджан исполнит свой священный долг

БАКУ /Trend/ - У Турции и Азербайджана одна нация, религия, язык и культура.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи с участниками азербайджано-турецких совместных учений сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Он отметил, что турецкая армия - одна из сильнейших в мире.

"Нам посчастливилось делиться опытом с этой сильной армией. Сегодня турецкие вооруженные силы продемонстрировали миру свою силу в Сирии, Ираке и Ливии. При поддержке ВС Турции Азербайджан выполнит свой священный долг",- сказал Закир Гасанов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)