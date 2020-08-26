Нагиф Гамзаев: Продвижение талантливых кадров служит интересам народа и государства

БАКУ/Trend/ - Реформы, проводимые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, направлены на развитие страны, улучшение жизни людей, дальнейшее укрепление демократических ценностей в обществе. Отстаивая интересы народа и государства, продвигая национальные интересы, глава государства заложил фундамент больших достижений во всех сферах деятельности.

Об этом сообщил депутат Нагиф Гамзаев.

Депутат отметил, что особую роль в этом прогрессе и развитии играют отношения госслужащиx и граждан. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев постоянно совершенствует систему государственного управления, осуществляя взвешенные, продуманные шаги. К сожалению, иногда мы сталкиваемся с негативными проявлениями, такими как чиновничий произвол, коррупция, взяточничество, которые омрачают достигнутый успех. На фоне бесчисленных успешных достижений главы государства, его беззаветного служения государству и народу, серьезные недостатки в работе некоторых чиновников вызывают недовольство граждан. Президент неоднократно заявлял, что главная задача чиновников, лиц, представляющих власть - служить народу, работать для его благополучия.

«Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую - не в некоторых случаях, а зачастую, государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии», - сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции 24 августа, принимая Фаига Гурбатова в качестве главы исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в качестве главы исполнительной власти Саатлинского района.

По инициативе президента борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане осуществляется не на словах, а на деле и это должно быть примером для всех чиновников. Президент Азербайджана является гарантом верховенства закона в стране и он неоднократно подчеркивал, что никто не стоит выше закона. Нарушители закона, использующие свой статус, не соблюдающие требования закона, будут привлечены к ответственности и наказаны. Нарушение правил и их последствия должны стать уроком для всех.

Глава государства, прилагающий все усилия для развития, укрепления и повышения благосостояния азербайджанского народа, справедливо требует, чтобы новоназначенные мэры городов и главы районов неукоснительно следовали всем инструкциям и рекомендациям: «Это должно стать основными принципами вашей работы как глав исполнительной власти - верность Родине, государству, профессионализм, прозрачность, честность».

В целом, продвижение квалифицированных, талантливых, высоко моральных и духовных кадров может принести большую пользу нашей стране и обществу.