Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса — депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Это, в том числе говорит о том, что ситуация в стране находится под контролем.

Как передает в среду Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

Он сообщил, в связи с положительной динамикой заражения COVID-19 и необходимостью усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров за последний месяц принял несколько решений о смягчении режима карантина.

"Следующим смягчением стало постепенное открытие в стране учебных заведений. Кроме того, с 31 августа 10 городов и районов Азербайджана исключены из зоны действия ужесточенного режима карантина. Послабления вовсе не означают, что пандемия полностью пре. В некоторых европейских странах наблюдается рост числа инфицированных, и это побуждает нас проявить еще большую ответственность.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который постоянно думает о здоровье людей, также призывает граждан быть ответственными. И на открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом, глава государства, затронув этот вопрос, подчеркнул, что главная задачей является защита здоровья людей.

Глава государства сказал, что благосостояние людей, их социальное положение и, конечно, здоровье являются для нас основным вопросом: "С самого начала – с первых дней пандемии я говорил, что здоровье людей является для нас приоритетным вопросом, и нам необходимо направить все усилия на решение данного вопроса. Естественно, в этом случае трудности в экономической сфере были неизбежны. Однако считаю, что в сравнении с другими странами в Азербайджане ситуация и в экономической сфере лучше. Нам хорошо известно, что в некоторых развитых странах экономический спад в период пандемии составил 10, 15, 20, 25 процентов. В том числе высок он в развитых европейских странах. В нашей же стране в результате принятых мер спад в экономике за 7 месяцев составил всего 2,8 процента. Считаю, что если учесть общую картину в мире, то это хороший показатель.".

Решения, принятые в соответствии с ситуацией в стране, предпринятые шаги приносят свои плоды. В результате эффективности противоэпидемических мероприятий количество пациентов в пандемических больницах значительно сократилось. Таким образом, уже решено возобновить работу некоторых пандемических больниц в прежнем порядке. Некоторые больницы, зарезервированные под больницы особого режима, снова будут обслуживать население как обычные больницы.

Наряду с этим, от нас требуется высокая ответственность. Как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев: "Считаю, что если наши граждане и дальше будут ответственными, - должен отметить, что в последнее время мы действительно видим, чувствуем эту ответственность, что находит отражение в реальных результатах, - то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни.". По словам главы государства, чтобы добиться этого, конечно, ответственность граждан в настоящее время является первостепенным вопросом

Все мы должны быть ответственными, чтобы проводимая борьба продолжала давать результаты, и мы смогли выйти из нее победителями", - сказал Огтай Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)