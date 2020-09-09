Сегодня в парламенте Азербайджана обсудят 9 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня парламентский комитет по труду и социальной политике проводит заседание, на повестке которого девять вопросов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

На заседании представлен отчет о работе, проведенной в комитете за время осенней и внеочередных сессий 2020 года, рассматривается план работ для осенней сессии комитета.

Члены комитета обсуждают законопроекты о поправках в Налоговый кодекс, в закон «Об образовании», «О социальной защите детей, утративших родителей и лишенных родительской опеки», «О социальных пособиях», «О правах ребенка», «Об общем образовании» (все в первом чтении), поправки в Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, в законы «О предпринимательской деятельности», «О государственной службе», «О страховании от безработицы», «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год», «Об образовании (специальном обучение) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «О дошкольном образовании», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)