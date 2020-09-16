Освобождение Баку было вторым значимым историческим событием после провозглашения республики - депутат

Политика 16 сентября 2020 15:14 (UTC+04:00)
Освобождение Баку было вторым значимым историческим событием после провозглашения республики - депутат

БАКУ /Trend/ - Освобождение Баку в 1918 году от армяно-большевистской оккупации было вторым значимым историческим событием после провозглашения республики.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы.

"15 сентября 2020 года исполнилось 102 года с освобождения Баку от оккупации. Чтобы осознать огромное историко-политическое и морально-психологическое значение этого события, необходимо взглянуть на процессы, которые происходили в то время. Из Анатолии после выхода большевистской России из Первой мировой войны вместе с отступающей русской армией вышли, придя на Южный Кавказ, армянские вооруженные формирования. В это время в регионе царила анархия. Армянские банды, которые за счет оружия русской армии совершали резню гражданского населения в Анатолии, теперь продолжали делать это против азербайджанцев. У азербайджанцев не было армии для предотвращения этих массовых убийств. Царизм не призывал азербайджанцев на военную службу. Они оставались вне обучения военному делу, и к тому же платили налог за то, что не служили в армии. К концу войны у азербайджанцев была только небольшая "Дикая дивизия", состоящая из добровольцев. В этих условиях установившаяся в Баку советская власть вместе с армянскими вооруженными формированиями терроризировала мирное мусульманское население. Кульминацией этих событий стал геноцид, совершенный армяно-большевистскими силами в Баку в марте 1918 года. Главной целью геноцида было сделать Абшеронский полуостров территорией без тюрков, мусульман и не допустить независимости Азербайджана, а также завладеть в результате путем в Евразию. Не сумевший предотвратить массовые убийства Закавказский сейм сложил полномочия. 28 мая 1918 года была провозглашена государственная независимость Азербайджана и образована республика. Гянджа была объявлена ​​временной столицей Азербайджана. Баку, главный город страны, находился в руках врага. Поскольку у республики не было достаточно возможностей для освобождения города, возникала необходимость во внешней помощи. На помощь пришло братское Османское государство. Еще в середине мая в Гянджу прибыли турецкие офицеры. Соглашением, подписанным 4 июня в Батуми, Османское государство обязалось помочь Азербайджану. Османский военный министр Энвер паша назначил своего брата Нуру пашу командующим армией, созданной для этой цели. Из азербайджанских и османских воинских частей была сформирована армия. После освобождения Баку армия получила название Кавказской исламской армии", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что правовой и политической основой этого события был Батумский договор: "Правительство Азербайджана обратилось за помощью. Однако это имело под собой и моральную основу. Османское государство было центром мирового тюркизма и ислама. Все тюрки и мусульмане видели в Османской империи источник спасения. Армяно-дашнакские и большевистские силы совершали геноцид тюркского и мусульманского населения Южного Кавказа, которое было едино с турецким народом с точки зрения языка, религии, культуры и духовности. В какой бы сложной ситуации ни было само Османское государство, оно считало долгом помочь тюркскому и мусульманскому населению Южного Кавказа. Отметим, что еще ранее азербайджанская молодежь втайне от царских властей плечом к плечу сражалась со своими турецкими братьями в битве при Чанаккале. У процессов, протекавших на Южном Кавказе, были и военно-стратегические, экономические причины. Азербайджан - ключевая страна на Южном Кавказе. Страна, завладевшая Баку, получала контроль не только над Азербайджаном и Южным Кавказом, но и над Каспием. Контроль над Каспием означал завладение Северным Кавказом, выход в Среднюю Азию, а оттуда в Индию. Завладение Средней Азией означало завладение Евразией - "сердцем мира". Азербайджан же был "золотым мостом". Путь к "сердцу мира" пролегал через Баку, Азербайджан. Баку был богатым нефтеносным районом. На последнем этапе мировой войны борьба на Ближнем и Среднем Востоке шла за мосульскую, а на Кавказе - за бакинскую нефть. Победа была за обладателем нефти. Османское государство не имело социальных или этнических проблем для завладения этим стратегическим путем и источником нефти. В то время примерно из шести миллионов человек, живших на Южном Кавказе, три миллиона были тюрками и мусульманами. Под натиском Кавказской исламской армии советское правительство в Баку 31 июля подало в отставку. Диктатура Центрокаспия, установленная вместо него с помощью англичан, пригласила в Баку союзные силы во главе с генералом Денстервиллем. Чтобы остановить натиск Кавказской исламской армии, определенные шаги предпринимала также большевистская Россия, которая 27 августа подписала соглашение с Германией, союзником Османского государства. Германская сторона обязалась препятствовать переходу османских войск через реку Кура в обмен на определенную долю бакинской нефти. В бакинском вопросе Германия и османы не были союзниками. Однако давление Германии не смогло остановить Кавказскую исламскую армию. Баку был взят в осаду. Из-за прекращения поставок продуктов питания в городе возникла тяжелая ситуация. В результате всех этих событий англичане и представители диктатуры Центрокаспия бежали из города. Баку был освобожден 15 сентября. Члены азербайджанского правительства переехали из Гянджи в Баку 17 сентября. Планы против азербайджанского народа провалились. Вскоре после этого армянские вооруженные банды были изгнаны из Карабаха. Несмотря на все трудности, при советском режиме, установленном после гибели независимой республики в 1920 году, Азербайджан помог турецкому народу в борьбе за независимость".

Гасымлы отметил, что, невзирая на враждебное отношение в СССР к тюркам и напряженность в советско-турецких отношениях с конца 1930-х до середины 1950-х годов, азербайджанский народ берег могилы турецких солдат, не позволив их разрушить: "В тот период, когда СССР еще не распался, Турецкая Республика предприняла смелый шаг и признала государственную независимость Азербайджанской Республики. После подписания "Контракта века" азербайджанское государство сыграло важную роль в превращении братской страны в один из центров силы в регионе, проведя через территорию Турции основной экспортный нефтепровод. В период руководства великого лидера Гейдара Алиева память о героизме солдат Кавказской исламской армии была увековечена. Монумент в память о турецких солдатах является также символом братства и вечного единства азербайджанского и турецкого народов".

По его словам, на сегодня правовая база отношений между двумя братскими странами в военной сфере, как и в других областях, развивается и совершенствуется: "Участие подразделений турецкой армии в военном параде, проведенном в Баку по случаю 100-летия образования республики, и недавно проведенные в нашей стране совместные учения турецкой и азербайджанской армий, еще раз демонстрируют большой потенциал и перспективы сотрудничества".

Гасымлы добавил, что сегодня, согласно отчету Global Firepower-2019, азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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