На заседании комитета НАТО был поднят вопрос об угрозе Армении для региона

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции состоялось заседание Комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, в котором приняла участие член делегации в ПА НАТО Малахат Ибрагимгызы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

В мероприятии участвовали представители стран-членов НАТО и ассоциативных стран.

В повестку дня были включены отчетные проекты «Кризис залива и глобальные энергетические рынки», «Черноморский регион: Экономические и геополитические обострения», а также организационные вопросы.

Выступая на заседании во время обсуждения второго отчетного проекта, азербайджанский парламентарий Малахат Ибрагимгызы отметила, что Азербайджан продолжает вносить положительный вклад в энергетическую безопасность Европы: «Недавние военные провокации на азербайджано-армянской границе продемонстрировали обострение ситуации в регионе. Особо хотелось бы отметить, что военная провокация в направлении Товуза была совершена в непосредственной близости (на расстоянии 15 км) от важных энергетических трубопроводов. В то время, когда весь мир борется с пандемией Сovid-19, Армения прибегает к провокациям. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян, посетив оккупированные территории Азербайджана, приняла участие в военной подготовке женщин, что еще больше накаляет обстановку. Обращаясь к ПА НАТО, я предлагаю принять серьезные меры по пресечению подобных шагов. Это очень важно для обеспечения энергетической безопасности Черноморского региона».

Ибрагимгызы поздравила турецких коллег в связи с разведанными в Черном море богатым запасами газа, выразив надежду, что обнаруженные газовые месторождения внесут положительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

В заключение своего выступления она подчеркнула, что Президент Ильхам Алиев открыто заявил об официальной позиции Азербайджана в связи с растущей напряженностью между Турцией и Грецией.

«Верим, что деятельность Турции в рамках международного права в Восточном Средиземноморье будет служить миру и развитию в этом регионе», - сказала Малахат Ибрагимгызы.

Она отметила, что азербайджанское общество очень высоко оценивает роль и усилия НАТО в урегулировании напряженности между Турцией и Грецией: «Обе страны – члены НАТО. Поэтому предлагаю, чтобы ПА НАТО была более активной в этом вопросе».

Комментируя выступление Ибрагимгызы, представитель Латвии Иван Клементьев выразил ей признательность за выступление, добавив, что два года назад был в Азербайджане и хорошо знаком с энергетическими вопросами в регионе. Председатель комитета высоко оценил вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)