Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии Ёсихиду Суге, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Уважаемый господин Премьер-министр,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Японии.
Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений дружбы и сотрудничества с Японией. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления связей между нашими странами, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества.
Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Японии", - говорится в поздравительном письме.
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