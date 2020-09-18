Письмо главы МИД Азербайджана о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана опубликовано как документ ООН
БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованное 31 августа этого года Генсеку ООН Антонио Гутеррешу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, опубликовано и распространено как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.
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Письмо главы МИД Азербайджана о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана опубликовано как документ ООН
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