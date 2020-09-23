Комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим за рубежом

БАКУ /Trend/ - На основании информации Управления по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к нашим соотечественникам.

Как сообщили Trend в Комитете по работе с диаспорой, одновременно с активизацией военных провокаций на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, противник, используя вымышленные азербайджанские имена и азербайджанский язык в профилях социальных сетей, проводит постоянную подрывную деятельность в целях вызвать напряженность и панику среди гражданского населения прифронтовых районов, а также для того, чтобы собрать информацию о деятельности наших Вооруженных сил, их оперативных передвижениях и намерениях.

В связи с вышеупомянутым Государственный комитет по работе с диаспорой призывает граждан Азербайджана проявлять бдительность, не поддаваться на провокации противника, не распространять информацию, которая составляет военную тайну и может нанести ущерб боеспособности нашей армии и безопасности гражданского населения.

Рекомендуется не реагировать на обращения к гражданам с анонимных профилей, не реагировать на распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию и не распространять эту информацию среди своих родственников и знакомых. В связи с ситуацией на фронте надо ссылаться только на официальную информацию государственных органов.

Граждан просят сообщать в Службу государственной безопасности о фейковых аккаунтах и обращениях разведывательно-провокационного характера посредством официальной страницы СГБ (www.dtx.gov.az), по телефонным номерам (+99412 405 99 99) и (+99412 1656), а также страниц СГБ в соцсетях (https://www.facebook.com/DTXAzerbaijan, https://www.instagram.com/azerbaijandtx и https://twitter.com/DTX_Azerbaijan), номеров WhatsApp и Telegram (+994 77 405 99 99).

Не стоит забывать, что каждым безответственным поступком мы создаем риски для жизни и здоровья наших военнослужащих и гражданских лиц.

(Текст: Жаля Гасымова)