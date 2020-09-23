В официальной идеологии Армении господствует принцип "азербайджанофобии" - депутат

Политика 23 сентября 2020 19:59 (UTC+04:00)
В официальной идеологии Армении господствует принцип "азербайджанофобии" - депутат

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева 21 сентября на Заседании высокого уровня в видеоформате, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, было грандиозным и вновь продемонстрировало всему миру, что Азербайджан — миролюбивый, надежный партнер, динамично и устойчиво развивающееся демократическое государство.

Об этом в среду сказал Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан является одним из серьезных и сильных политических акторов на мировой арене.

"А это в некоторых случаях вызывает зависть в определенных кругах, и они организуют клеветнические кампании против нашего государства. Несмотря на все это, Азербайджан успешно продвигается по пути развития как правовое, демократическое государство.

Обратив внимание на важные для человечества вопросы в своем выступлении, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня в мире появляются новые вызовы, порождающие серьезную озабоченность. Попытка игнорировать их или оставаться равнодушным может привести человечество к большим бедствиям. Поэтому, в первую очередь, необходимо однозначно обеспечить соблюдение норм международного права, принципов и целей Устава ООН. Терроризм, сепаратизм, экстремизм, вооруженная агрессия в отношении суверенитета и территориальной целостности стран, а также оккупация приводят к гибели, изгнанию из своих домов миллионов людей

Президент Ильхам Алиев в высокой трибуны вновь решительно заявил: "Присоединившись к Уставу ООН, все государства-члены взяли обязательства воздерживаться от угрозы силой и применения силы против политической независимости и территориальной целостности какой-либо страны. Однако Армения грубо нарушила свои обязательства и применила военную силу против Азербайджана. Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель". Также Совбез ООН запретил передачу, продажу оружия агрессору.

Армения до сих пор не выполнила эти резолюции Совета Безопасности ООН, совершила геноцид азербайджанцев на оккупированных территориях и провела этническую чистку, переселяя на оккупированные территории проживающих за рубежом армян (в основном террористов) осуществляет политику незаконного заселения. Это является очередным военным преступлением и грубейшим нарушением Женевской конвенции.

Разоблачив политику агрессии Армении, Президент Ильхам Алиев сказал: "В официальной идеологии Армении господствует политика "азербайджанофобии". Молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу. Армения недавно приняла агрессивную военную доктрину и стратегию национальной безопасности наступательного характера. В стратегии национальной безопасности отражены расистские, шовинистические и "азербайджанофобские" взгляды."

Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество сдерживать Армению от очередной военной агрессии."

Доверие азербайджанского народа к сопредседателям Минской группы было полностью подорвано самой же МГ. Поскольку народ видит, что сопредседатели Минской группы закрывают глаза на все эти преступления. В то же время эти страны также вооружают Армению. Каждый раз, когда Армения совершает новую военную провокацию против Азербайджана и убивает наших мирных жителей, они призывают обе стороны проявлять сдержанность. Хотя по международному праву Армения немедленно должна быть наказана. Следовательно, от тех, кто проявляет такое несправедливое отношение, нельзя ожидать справедливости.

Как такое возможно, что говорящие о правах 70-80 тысяч гражданских армян (остальные 35-40 тысяч переселенные из-за рубежа террористы, наемники, а также вооруженные силы Армении) не вводят санкции против Армении, которая стерла с лица земли в одном из семи оккупированных районах - Агдамском с населением 220 тысяч человек — поселки и села. Права этих людей не упоминаются. Каждый раз во время встреч с вынужденными переселенцами из родного Агдама, они резонно говорят, что нам не нужны сопредседатели, закрывающие глаза и хранящие молчание, когда речь идет о судьбах азербайджанцев.

ООН и страны-члены признают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Открытие посольств этих стран в Азербайджане и посольств Азербайджана в этих странах является ярким свидетельством этого. Поэтому весь мир должен решительно потребовать вывода вооруженных сил Армении из оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, Совбез ООН, как и отмечено в его резолюциях, должен обеспечить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Если у них нет сил или смелости для этого, следует доверить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 году народу Азербайджана, азербайджанскому государству в соответствии с Уставом ООН. Мы уверены, что в этом случае современная независимая Азербайджанская Республика полностью обеспечит мир и стабильность в регионе и станет примером для всего мира.

Наше дело правое, Карабах — это Азербайджан", - сказал Бахтияр Алиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В официальной идеологии Армении господствует принцип "азербайджанофобии" - депутат - Gallery Image
В официальной идеологии Армении господствует принцип "азербайджанофобии" - депутат - Gallery Thumbnail
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