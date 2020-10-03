Осторожно, фальшивые новости от Ксении Собчак

Политика 3 октября 2020 20:06 (UTC+04:00)
Осторожно, фальшивые новости от Ксении Собчак

БАКУ/Trend/ - Сегодня граница республики Армения представляет собой линию водораздела, - внутри которой изучается и исповедуется одна историческая наука, а снаружи, т. е. в остальных странах мира совершенно другая.

Об этом написал специально для Trend заведующий сектором Администрации Президента Фуад Ахундов.

В своей книге «Разрушители фальсификаций» я привожу целый параграф, в котором собраны аналогичные высказывания ученых мира армянского происхождения, высказывающихся против истоиографии Армении. Например американский профессор армянского происхождения Роберт Хьюссен возмущался, что когда он был в Ереване, то ему очень настойчиво объясняли, что, если он хочет помочь своей родине, то нечего заниматься ерундой, а необходимо переводить на английский язык и распространять исторические статьи, публикуемые АН Армении.

Хьюссен и другие ученые отказались распространять фейки, а вот Ксения Анатольевна решила попробовать и получилось все с точностью наоборот. В начале она гордо гордо заявляет: «В первом тысячелетии эта территория входила в состав Великой Армении», а потом ее начали завоевывать «персы, тюрки и даже кавказские племена». Известно, что армянские любители удревнения собственной истории старательно засоряют Интернет различными фейковыми картами «Великой Армении».

Только вот Армении в этих границах никогда не существовало. В истории были древние армянские государства, правда, просуществовавшие очень недолго, но находились они в Малой Азии, а не на Кавказе. Что же касается Карабаха в I тысячелетии нашей эры, то входил он в состав Кавказской Албании — христианского государства, где жили и тюрки, и представители кавказских племён, и многие другие, но вот армян среди них не было. Знаете ли, не все христиане — уже армяне. И даже не все монофизиты и григориане. Среди них были и эфиопские народы, и даже тюрки. Это было бы смешно, но рассказывает об этом Ксения Собчак, стоя на фоне карты, где нет ни одного армянского названия. Более того, если поднять карты, составленные российскими военными топографами в начале XIX века, то и там не удастся найти ни одного армянского названия. Можно, наконец, поднять тексты Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркманчайского договоров, чтобы удостовериться: подписывали их азербайджанские ханы, а не армянские цари. Затем Ксения Собчак заявляет, что с XIX века армяне в Карабахе уже составляют большинство. Но «забывает» упомянуть, что большинство это было достигнуто за счёт ПЕРЕСЕЛЕНИЯ на земли Эриванского и Карабахского ханств этнических армян из Персии и Османской Империи. Доказательств опять-таки предостаточно. Следующий ляпсус: дескать, в 1918 году, когда на карте появились независимые Азербайджан, Армения и Грузия, Карабах отказался подчиняться Баку и «фактически стал независимым». Здесь бы ей «погуглить» и узнать:точно так же подчиняться тогдашним центральным властям отказалось множество российских городов. В известной комедии «Свадьба в Малиновке» все это, конечно, показано весело и с юмором, а в жизни все было трагично, некрасиво и очень жестоко: «Уральская республика», «Дальневосточная республика», Колчак, которого называли «Омским правителем» и т.д. И что же — на этом зыбком основании госпожа Собчак готова предоставить независимость Приморскому краю? Или Челябинску с Екатеринбургом? Затем госпожа Собчак возвещает: вначале большевики позволили Карабаху поговорить о советской Армении, а потом «передали» Азербайджану — то ли Сталин это продавил, то ли ради дружбы с Ататюрком, то ли ради «симпатий нефтяного Азербайджана».
Откровенный ляп и фальшивка. Да, Кавбюро ЦК ВКП (б) дважды рассматривало вопрос принадлежности Карабаха и дважды — дважды! — принимало решение ОСТАВИТЬ, не передать его в составе Азербайджана. Доказательства — в архивах и документах. Только работать надо с оригиналами документов, а не их пересказом в Википедии или где-нибудь еще.

К слову, в аналогичной ситуации недавно оказался и Пашинян - он бойко цитировал резолюцию СБ ООН, которая почти 30 лет лежит на столе переговоров также по Википедии в изложении Владимира Казимирова(!). Последний все время вел переговоры, помогая армянам и поэтому сейчас в Армении считается героем.

Далее Ксения Собчак переходит к событиям конца восьмидесятых, уверяет, что «все годы пребывания в составе СССР” Карабах “копил недовольство”, потом с умилением рассказывает о письме карабахских армян Горбачёву, о первых митингах, но «забывает» упомянуть о погромах азербайджанцев в Армении.

Затем рассказывает свою личную историю: ее отец, Анатолий Собчак, по ее версии, «отдал свой мандат представителю Нагорного Карабаха».

Только вот на деле было не совсем так. На первом съезде народных депутатов в состав Верховного Совета было предложено избрать первого секретаря Нагорного-карабахского обкома КП Азербайджана Генриха Погосяна и Вагифа Джафарова, первого секретаря Шушинского райкома КП Азербайджана. И вот кандидатура Джафарова вызвала резкое недовольство делегации Армянской ССР — там настаивали, чтобы в ВС был избран Зорий Балаян, один из вожаков сепаратизма, фашист и провокатор. И вот именно этому персонажу и предложил передать свой мандат Анатолий Собчак. Правда, дальше предложения дело не продвинулось.
Понятно, что память об отце для самой Ксении Анатольевны —тема очень личная и святая, но вот, рассказывая даже семейные истории, надо бы придерживаться фактов. И тем более не смешивать семейные истории с политическими оценками. Иначе на выходе можно получить «у моей мамы была любимая учительница пения — немка по национальности, значит, во Второй Мировой войне правы немцы».

Затем Ксения Собчак рассказывает про «продолжающуюся резню» в Сумгаите, Баку, Гяндже, Нахчыване, не упоминая даже полунамеком о резне азербайджанцев в Армении. Правда, все же упоминает, что азербайджанские беженцы из Армении были;

А затем пошёл «парад фейков». Сначала, говоря о боевых действиях девяностых, Собчак восклицает: «по факту победили армяне». То есть, по этой логике, после оккупации Франции «по факту победили немцы». Хотя выпускнице МГИМО по штату положено знать, что война заканчивается не тогда, когда кто-то у кого-то что-то захватил, а тогда, когда подписан мирный договор, где закреплены новые границы. А пока этого не произошло, можно судить о том, кто проиграл (или выиграл) битву, а не войну. И вспоминать де Голля с его «мы проиграли битву, а не войну».

Ни словом, ни полусловом, ни полунамеком госпожа Собчак не посчитала нужным упомянуть, а кому же, собственно, де-юре принадлежит сегодня Карабах. Чья это территория по закону? Армении? Франции? Зимбабве? Она официально признана спорной?

Напоминаем: уже к марту 1992 года все — все! — республики бывшего СССР были признаны в своих «постсоветских» границах. Карабах, согласно международно признанным границам, территория Азербайджана. Ни одного документа, имеющего юридическую силу и признающего статус Карабаха как-то иначе, чем часть территории Азербайджана, не существует в природе. Но об этом Собчак предпочитает не говорить. Неудобный факт, после которого пойдут не самые приятные вопросы: если Карабах —территория Азербайджана, то кто же тогда агрессор? Агрессии на собственной территории не бывает. Это в МГИМО знают даже первокурсники.

Не упоминает Ксения Собчак и о четырёх резолюциях СБ ООН, принятых еще в начале девяностых и требующих безоговорочного вывода армянских войск из оккупированных азербайджанских регионов. О том, что под оккупацией сегодня Шуша, ценнейший азербайджанский культурный центр, что захвачена не только бывшая НКАО, но и семь районов Азербайджана, где армянского населения не было в принципе, тоже — ни слова.

Точно так же «забывает» она упомянуть, что боевые действия начала девяностых сопровождались чудовищными этническими чистками мирного азербайджанского населения. Геноцид в Ходжалы, превращение в беженцев миллиона человек, уничтожение ценнейших исторических и культурных памятников, осквернение мечетей, разрушение кладбищ — все это, по ее мнению, неважно.

Затем следует панегирик «войскам НКР», которые «отбили у азербайджанцев коридор в Армению». Да полноте, Ксения Анатольевна, какие «войска НКР»? Может, и Великую Отечественную войну СССР вел не против немцев, а против РОА и им подобных формирований? Может, ей невдомек, что с самого начала в Карабахе находились приехавшие из Еревана «бородачи»? Она не в курсе, что сегодня в Карабахе служат призывники из Армении? Она честно не помнит, как туда отправлялся служить сын Никола Пашиняна Ашот? Она даже не попыталась задать себе вопрос: в каком статусе он там находился? Может, госпожа Собчак честно думает, что военкомат — это турагентство? И что он может отправить призывника служить хоть в армию Шри-Ланки, хоть в вооруженные силы Таити? А если в Карабахе стоят армянские войска, то в качестве кого? В каком статусе? Иного ответа, чем «оккупанты», с точки зрения закона просто нет.

Проще говоря, госпожа Собчак не озвучивает ничего, что может не понравиться Армении — ни одного факта, ни одной юридической нормы. Чьи солдаты на чьей территории, кто начал политику силовой перекройки границ — все это, по ее мнению, неважно. Зато на экране присутствуют анимационные фигурки, где Ильхам Алиев «нападает», а Пашинян «обороняется».

Так вот, Кcения Анатольевна. Нападает в этой истории как раз Армения, которая посягнула на чужие земли, устроила геноцид и «этнические чистки», на протяжении 30 лет тормозила переговоры, теперь их окончательно сорвала, а с нынешнего лета устраивает опасные вооруженные провокации. И то, что перед этим какое-то время не стреляли, ровным счетом ничего не меняет. Точно так же можно заявить, что СССР под Курском «напал на Германию».

Так что название Вашей передачи лучше изменить, И называть ее «Осторожно: фальшивые новости»

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