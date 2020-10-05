Генпрокурор Азербайджана: Армения грубо нарушает правила ведения войны

Политика 5 октября 2020 17:25 (UTC+04:00)
Генпрокурор Азербайджана: Армения грубо нарушает правила ведения войны

БАКУ /Trend/ - В столкновениях, происходящих во фронтовой зоне, разворачиваются новые события.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, проведенной в связи с военными преступлениями, совершенными армянскими вооруженными силами против гражданских лиц в населенных пунктах Азербайджана, сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, криминальное руководство Армении и криминальный режим Нагорного Карабаха, нарушая правила ведения войны, прибегают к провокациям: "Второй по величине город Азербайджана подвергся ракетным ударам, погиб один и ранены 32 человека. Сегодня вновь был ракетный обстрел. Кроме того, обстрелян Мингячевир. Армяне обстреляли Мингячевирскую электростанцию. Азербайджанская армия пресекла эту провокацию. Также были обстреляны Хызынский и Абшеронский районы Азербайджана. Ракетные удары были отражены в воздухе. ВС Армении грубо нарушают правила ведения войны и военных операций. Органы прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте боевых действий. После сбора доказательств надлежащим структурам будет предоставлена информация о лицах, их совершивших. Армения, прибегая к подобным провокациям, хочет привлечь к участию в конфликте другие страны".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

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