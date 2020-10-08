Японский профессор: Бои идут на территории Азербайджана, а не Армении

БАКУ /Trend/ - Японский телеканал Asahi ABC, имеющий широкую зрительскую аудиторию, посвятил спецвыпуск событиям в Нагорном Карабахе, сообщает в четверг Trend.

В передаче была предоставлена обширная информация об армяно-азербайджанском конфликте, вооруженном противостоянии и его причинах.

Профессор японского университета Кэйо Йоко Хиросе, приглашенный на передачу в качестве основного гостя, отметил, что причиной военных операций, ведущихся в регионе, является оккупация Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, что составляет 20% территории страны.

Он добавил, что бои идут на территории Азербайджана, а не Армении, и подчеркнул, что по нормам и принципам международного права Азербайджан, который систематически подвергается провокациям со стороны Армении, имеет право освободить свои земли от оккупации.

(Текст: Кямаля Сеидова)