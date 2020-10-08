Пакистан полностью поддерживает Президента и народ Азербайджана

Политика 8 октября 2020 10:14 (UTC+04:00)
Пакистан полностью поддерживает Президента и народ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лидер одной из основных оппозиционных партий Пакистана Муттахида-Мажилис-э-Амал направил письмо послу Азербайджана, подчеркнув, что Пакистан поддерживает Азербайджан по карабахскому вопросу, сообщает в четверг Trend.

В письме говорится, что его партия убеждена в том, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, что Азербайджан имеет полное законное право освободить свои территории от иностранных оккупационных сил: "Пакистан стоит плечом к плечу с азербайджанскими братьями и выражает полную поддержку Президенту и народу Азербайджана".

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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