Пакистан полностью поддерживает Президента и народ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Лидер одной из основных оппозиционных партий Пакистана Муттахида-Мажилис-э-Амал направил письмо послу Азербайджана, подчеркнув, что Пакистан поддерживает Азербайджан по карабахскому вопросу, сообщает в четверг Trend.

В письме говорится, что его партия убеждена в том, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, что Азербайджан имеет полное законное право освободить свои территории от иностранных оккупационных сил: "Пакистан стоит плечом к плечу с азербайджанскими братьями и выражает полную поддержку Президенту и народу Азербайджана".

(Текст: Кямаля Сеидова.)