Президент Ильхам Алиев: Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах

БАКУ /Trend/ - Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«Конечно, мы сожалеем, что погибают гражданские лица. Безусловно, не мы совершили эту атаку, ее источником были не мы. Потому что это было первое, что они сделали утром 27 сентября. Они напали на наши города и села, и нам пришлось ответить. Однако наш ответ в основном и прежде всего был нацелен на их военные позиции, танки и вооружения. В интернете можно увидеть наши действия на поле боя. Наши дроны и другие устройства уничтожают на оккупированных территориях только военные цели. К сожалению, Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах, потому что у них очень плохая демографическая ситуация. У нас есть видеокадры, из которых видно, что рядом с вооружением находятся гражданские лица, и, конечно, если они там находятся …», - сказал Президент Ильхам Алиев.