Спикер парламента Азербайджана обсудила с послом Израиля нагорно-карабахский вопрос

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова приняла чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на парламент.

Коснувшись нынешнего уровня отношений между двумя странами, Гафарова выразила признательность Государству Израиль за поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Посол был подробно проинформирован о текущем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, агрессивной политике и военных провокациях Армении против Азербайджана.

Спикер парламента напомнила, что вслед за провокациями армянских вооруженных сил, совершенными 12 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, 27 сентября на населенные пункты и военные позиции Азербайджана вдоль линии соприкосновения вновь было совершено нападение. В ответ на это азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, и ряд территорий уже освобождены от оккупации.

Гафарова добавила, что в последние дни подвергаются обстрелам города и районы, находящиеся вдали от линии фронта, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных людей, нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и жилым зданиям, есть разрушения, что еще раз отражает преступную сущность военно-политического режима Армении.

Она подчеркнула, что Армения распространяет провокационную информацию, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество:

«Высокой боеспособности вооруженных сил Азербайджана достаточно, Чтобы решить конфликт, без привлечения сторонних сил».

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула важность дальнейшего развития связей между парламентами двух стран,

Со своей стороны дипломат с удовлетворением отметил, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, и с этой точки зрения он может быть примером для других стран. Представители различных народов, в том числе, евреи, живут здесь как равноправные граждане.

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, посол подчеркнул, что его страна поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта по принципам международного права.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сферах современных технологий, энергетики и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)