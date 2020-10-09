Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия не обстреливает церкви и другие объекты гражданского назначения

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона распространила информацию о том, что якобы церковь в историческом азербайджанском городе Шуша подверглась ракетному обстрелу. В этом контексте следует отметить, что Азербайджан с большим уважением относится к чувствам христиан мира.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

«Армянская сторона манипулирует этой темой и распространяет дезинформацию. Материалы, представленные со стороны Армении о ракетном обстреле церкви противоречивы, и явно видна ложь. Во-первых, азербайджанская армия не обстреливает церкви и другие объекты гражданского назначения. В указанное время азербайджанские вооруженные силы не вели обстрел в том направлении. Во-вторых, если бы был ракетный обстрел, то серьезно пострадали бы иконы внутри церкви. Но, как видно по фотографиям, иконы не пострадали. В-третьих, Армения начала утверждать, что якобы этот удар в первый раз был нанесен истребителем F-16, что это была авиабомба, потом стала утверждать, что это был ракетный удар. В арсенале ВС Азербайджана нет истребителя F-16. Как видно, каждый раз, когда разоблачается ложь Армении, армянская сторона начинает прибегать к новым выдумкам. Этот случай - очередная провокация Армении, попытка информационной атаки на Азербайджан. Придавать религиозную окраску продолжающейся против Азербайджана военной агрессии Армении неприемлемо. Тем самым Армения хочет скрыть политику уничтожения на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, разрушение мечетей и других религиозных памятников. В эти дни со стороны Армении была выпущена ракета по мечети в городе Бейлаган, комплексу Имамзаде в Гяндже. Азербайджан реставрирует христианские религиозные памятники во многих местах мира, в том числе в Ватикане. Мы выражаем свое уважение христианам мира. После освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации здесь будут восстановлены и отреставрированы все культурные и религиозные памятники», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)