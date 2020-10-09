Обращение Президента Ильхама Алиева к народу вызвало в Европе широкий резонанс - Маиса Гюндогду на площадке Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе видеовстречи директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова с председателем Общества азербайджанских женщин Нидерландов "Ана ветен" Маисой Гюндогду было подчеркнуто, что сегодняшнее обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу вызвало в Европе широкий резонанс.

Выступая на площадке, Маиса Гюндогду отметила, что азербайджанцы Европы, соотечественники, живущие в Нидерландах, сплотившись, взволнованно слушали Президента Азербайджана.

"Слушая нашего Президента, мы аплодировали ему стоя. Как азербайджанцы, живущие в Европе, мы поддерживаем политику нашего Президента, мы до конца рядом с ним", - сказала Маиса Гюндогду.