Уничтожено большое количество сил и техники армянской армии - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В результате действий Азербайджанской Армии большое количество живой силы ВС Армении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В минобороны сообщили, что 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта.