Нападение на населенные пункты Азербайджана является военным преступлением - экс-посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Нападение Армении на населенные пункты Азербайджана является военным преступлением.

Об этом в воскресенье сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджана Мохсун Пакайин.

По его словам, с государством, позволяющим себе подобное, следует обращаться как с преступником.

Дипломат добавил, что нападение Армении на азербайджанские города противоречит нормам международного права, и международные круги и институты, специализирующиеся в сфере прав человека, должны решительно осудить преступления Армении.

"Совет безопасности ООН должен активизироваться в этом вопросе, и не допустить распространения боевых действий на населенные пункты. Одним из ключевых условий достижения прочного мира является конец армянской оккупации. Ввиду того, что часть территорий Азербайджана остается под оккупацией, страна вправе принимать меры для освобождения своих земель", - сказал Пакайин.

Экс-посол выразил надежду на освобождение оккупированных земель Азербайджана.

Он также пожелал от Всевышнего упокоения душ шехидов, выразил уверенность в том, что их гибель не останется безнаказанной.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)