МИД: Зограб Мнацаканян пытается исказить ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта
БАКУ /Trend/ - В заявлении министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученном во время его официального визита в Россию, традиционно содержится ряд не соответствующих действительности высказываний. Они нацелены на искажение ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и на введение в заблуждение международного сообщества.
Об этом во вторник сказали Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученное во время его официального визита в Россию.
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