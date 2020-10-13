МИД: Зограб Мнацаканян пытается исказить ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В заявлении министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученном во время его официального визита в Россию, традиционно содержится ряд не соответствующих действительности высказываний. Они нацелены на искажение ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и на введение в заблуждение международного сообщества.

Об этом во вторник сказали Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, озвученное во время его официального визита в Россию.