Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Нидерландов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил посла Паулин Эйземан с назначением и выразил уверенность в том, что она внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Посол подчеркнула, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами в течение своей дипломатической деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и Нидерландами. Министр, отметив важность дальнейшего развития экономических связей, подчеркнул необходимость полного использования имеющегося потенциала в этом направлении. Министр также отметил необходимость продолжения практики консультаций между министерствами иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, военной оккупации территорий Азербайджана Арменией и политике этнической чистки в отношении проживающих на этих территориях азербайджанцев. До сведения посла были доведены последние провокации Армении, в том числе военная провокация на азербайджано-армянской границе 12-16 июля, провокация разведывательной группы в Геранбое в августе, а также очередной акт агрессии против Азербайджана 27 сентября.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию о том, что вооруженные силы Армении подвергают обстрелу азербайджанские позиции и села не только вблизи линии фронта, но и такие отдаленные от зоны боевых действий населенные пункты, как Гянджа, Мингячевир, Хызы и Абшерон. Министр Джейхун Байрамов сообщил, что даже после того, как был установлен гуманитарный режим прекращения огня, Армения продолжала целенаправленный обстрел азербайджанских граждан и объектов, в результате чего среди гражданских лиц есть убитые и раненые.

Посол Паулин Эйземан отметила, что Нидерланды крайне обеспокоены ростом напряженности в регионе, особенно потерями среди гражданского населения. Она подчеркнула, что Нидерланды придерживаются позиции ЕС и призывает к прекращению боевых действий.

Министр подчеркнул важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)