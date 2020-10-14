Президент Ильхам Алиев: Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается

БАКУ/Trend/ - Проявление жестокости к гражданским лицам, безоружному населению – обычное дело для них [Армения]. Азербайджанский народ увидел это на примере Ходжалинского геноцида. Азербайджанская армия и на сей раз, проведя успешную операцию по всему фронту, освободила несколько городов и сел. Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается. Сегодня утром мне сообщили, что азербайджанская армия добилась еще более внушительных успехов в этом направлении. В нужное время мы проинформируем об этом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Причина этого вероломного нападения Армении в том, что они пытаются расширить географию этого конфликта, вовлечь в него Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются. Именно поэтому они подвергают обстрелу азербайджанские земли, гражданских лиц и подстрекают нас к ответному огню. Но я сказал, что наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких действий против гражданских лиц, все наши цели – военные. С первых дней операции еще раз были рассмотрены военные цели, которые мы ликвидировали точным, прицельным огнем. Армянской армии был нанесен большой ущерб, уничтожены более 200 танков, 2 противовоздушные установки «С-300», другая многочисленная техника, в качестве трофея взяты 33 танка и другая техника.

Это – очередной террористический акт Армении, но он не сможет сломить волю азербайджанского народа. Мы будем сражаться с врагом с еще большей решимостью, волей, будем освобождать наши земли с еще большим рвением, волей и поднимем флаг Азербайджана на всех оккупированных землях.

Что же касается реакции международных организаций, международной общественности на это, то Турция еще раз, как всегда, открыто и однозначно поддержала нас в данном вопросе. Заявления моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, других высокопоставленных лиц стали еще одним проявлением братской позиции. Пакистан и его Премьер-министр, проявив большую солидарность, выступили с очень позитивным заявлением, так же и другие страны. Но я не могу сказать, что это получило широкий размах в мировом масштабе. Хотя всем это ясно как божий день. Принимается решение о режиме прекращения огня, но не прошло и дня, как организуется такое подлое нападение. Это еще раз показывает кто не хочет прекращения огня.

Я говорил, что наша цель – возвратить граждан Азербайджана на все оккупированные земли. Я сказал, что прекращение огня даст возможность, чтобы этот вопрос перешел из военной плоскости в политическую, дипломатическую плоскость. Чтобы этот вопрос решался в дипломатической плоскости за столом переговоров, чтобы Армения покинула земли, все еще остающиеся под оккупацией, граждане Азербайджана вернулись туда и установился мир. Но, очевидно, у Армении были совершенно другие планы. Они считали, что используя прекращение огня, злоупотребляя им, смогут несколько смягчить свое военное поражение, выиграть время, мобилизовать новые силы и, таким образом, продолжить нападения на Азербайджан. Но они просчитались. Я сказал, что если Армения не будет вести себя должным образом, то пожалеет об этом, и был прав»,- сказал глава государства.