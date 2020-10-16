Кем являются террористы, воюющие в Карабахе на армянской стороне? - расследование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Есть серьезные свидетельства того, что террористы РПК вместе с военнослужащими Армении принимают участие в боях в Нагорном Карабахе. Об этом в местных и зарубежных СМИ приведено достаточно фактов.

Завербованные Арменией террористы принадлежат к нескольким группам. Террористов РПК, доставленных в Армению с Ближнего Востока для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, возглавляет бригада Нубара Озаняна. Эта бригада была создана под руководством YPG [Отряды народной самообороны], сирийского крыла РПК. По имеющимся данным, члены бригады Нубара Озаняна въехали на оккупированную территорию Нагорного Карабаха для участия в боях против Азербайджана.

Армения вербует членов не только РПК, но и других террористических группировок. Среди них - YPG, АСАЛА, а также TIKKO [Турецкая рабоче-крестьянская освободительная армия].

Среди этих террористических группировок следует особо отметить бригаду Нубара Озаняна, которая контролируется армянами.

Эта бригада была создана армянскими коммунистами в честь Озаняна, погибшего 4 апреля 2019 года во время боевых действий между двумя террористическими группировками YPG и ИГ в Ракке. Хотя сама группа придерживается марксистско-ленинской идеологии, она была сформирована во время собрания в церкви Марзия в Телль-Горане на севере Сирии.

Нынешний командир бригады Нубар Мелконян, который, как утверждается, имеет тесные связи с другими террористическими организациями, признает, что принимает в группировку членов из зарубежных стран. "В нашем батальоне есть люди из Армении, в частности много желающих присоединиться к нам из Алеппо, Великобритании, Франции и США", - сказал Мелконян в интервью.

Согласно источникам турецких спецслужб, есть и другие признаки того, что сотни террористов РПК / YPG были отправлены в оккупированный Карабахский регион для участия в боевых действиях против азербайджанской армии. Министр обороны Турции Хулуси Акар недавно серьезно предупредил Армению ввиду вербовки Арменией иностранных наемников и террористов для ведения боевых действий в оккупированном Карабахском регионе - "Армения должна немедленно прекратить свои атаки. Они должны отправить обратно наемников и террористов, покинуть оккупированные территории."

Эксперты считают, что члены РПК уже давно отправляются в Армению для поддержки военных операций это страны.

Люк Коффи, глава Фонда наследия, написал в Твиттере о причастности РПК к боевым действиям в Нагорном Карабахе. По его словам, согласно данным из надежного источника, около 100 членов РПК воюют против Азербайджана в Нагорном Карабахе на стороне Армении.

Но почему члены террористических групп РПК и YPG едут в Армению?

В первую очередь, это связано с наличием армян среди лидеров террористических группировок.

Вторая причина заключается в том, что эти террористические группировки хотят удовлетворить свои нужды через армянское государство. Армения в свою очередь оказывает им эту помощь.

Тот факт, что эти террористические группы враждебны по отношении к тюркским народам в целом, является одним из факторов, которые играют ключевую роль в этом вопросе.

Использование этих террористических группировок против Азербайджана весьма выгодно для Армении, поскольку в настоящее время в армянской армии имеются серьезные недостатки. С другой стороны, известно, что эти террористические группировки лучше воюют в горных условиях, и Армения использует это, учитывая географическое положение Нагорного Карабаха.

Факты, подтверждающие использование этих террористических группировок армянами, также были распространены в социальных сетях. На кадрах видны два террориста, убитых в боях с азербайджанской армией.

Помимо террористических группировок, Армения также вербует людей армянской национальности, проживающих в других странах.

Следует отметить, что среди них есть люди, осужденные за террористическую деятельность в разных странах. В частности, граждане Франции - армяне по национальности, служат в рядах вооруженных сил Армении в качестве наемников, которые осуществляют нападения на гражданское население и военнослужащих Азербайджана. Этому уделено особое внимание в репортаже, подготовленному "Новой газетой" в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

В результате нашего расследования была установлена ​​личность члена АСАЛА, который в настоящее время воюет против Азербайджана на стороне Армении. Это член террористической организации АСАЛА, приговоренный к пожизненному заключению во Франции Жильбер Минасян.

Жильбер Минасян был приговорен к пожизненному заключению во Франции в 1984 году за участие в операциях армянской террористической организации АСАЛА.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)