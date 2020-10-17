Президент Ильхам Алиев: От Турции, Пакистана и других братских стран мы получаем только моральную и политическую поддержку

БАКУ/Trend/ - Турция и Пакистан являются странами, первыми поддержавшими нас. После них число таких стран стало расти. Вслед за этим Афганистан оказал нам открытую поддержку. Поддержали Босния и Герцеговина, другие страны. Самую большую поддержку оказала братская Турция. Мой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов очень четко и решительно заявил, что Азербайджан не одинок, рядом с ним Турция. Это еще больше воодушевило нас. Но о военной поддержке и речи быть не может. В этом нет необходимости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Выдуманная сегодня премьер-министром Армении лживая информация, конечно, рассчитана на то, чтобы ввести в заблуждение международную общественность. К примеру, вчера он сообщил в интервью российскому телевидению, что на стороне Азербайджана воюют Турция, Пакистан, солдаты из Сирии, Ливана. Все это – ложь. Разоблачить ее не так сложно.

В первый день столкновений они заявили, что турецкий самолет F-16 сбил армянский Су-25. Мы сказали: представьте доказательства. Не смогли. Затем все убедились в том, что это – ложь. Сейчас уже не говорят об этом. В настоящее время они выдумали новую ложь, якобы пакистанские и турецкие солдаты сражаются вместе с нами. Пусть представят доказательства. Их нет. Просто армянская сторона в первую очередь пытается приуменьшить силу азербайджанской армии. Будто бы Азербайджан не смог бы сделать это в одиночку. Во-вторых, еще одна его ложь заключается в том, что якобы эти столкновения уже вышли за пределы региона и превратились в более глобальное противостояние. Это тоже ложь. От Турции, Пакистана и других братских стран мы получаем только моральную и политическую поддержку»,- сказал глава государства.